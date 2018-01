Aumenta a demanda por boi gordo A tendência desta semana é de preços firmes nas praças de venda do boi gordo. A escassez de oferta de machos terminados para abate leva os frigoríficos a ampliar a demanda por vacas gordas, o que tem provocado também forte valorização desses animais. Apenas na semana passada, por exemplo, a arroba da vaca gorda à vista no interior de São Paulo teve alta 4%, saindo de R$ 50 para R$ 52 em Araçatuba. Os preços do boi em São Paulo seguem em alta. Os frigoríficos mantêm o valor de R$ 60 por arroba como balcão, mas os negócios seguem lentos. A expectativa para essa semana é de que haja oferta um pouco mais elevada de animais por causa da virada do mês e da necessidade dos pecuaristas de fazer caixa, para pagamentos de curto prazo. Apesar de o volume poder aumentar, ninguém espera por uma retração nos preços, pelo contrário. A escala de abates continua não passando de três dias.