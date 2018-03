Aumenta movimento no sistema Anchieta-Imigrantes O tráfego de veículos no sistema Anchieta-Imigrantes começou a aumentar por volta das 10 horas de hoje, mas sem pontos de lentidão, segundo informações da concessionária Ecovias. A subida da serra é feita pelas duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Via Anchieta. Para a descida ao litoral, o motorista utiliza a pista sul da Anchieta. Entre 9 e 10 horas, 4.138 veículos viajaram em direção à capital. Dos 424 mil veículos que viajaram para a Baixada Santista neste feriado de carnaval, 375 mil já retornaram.