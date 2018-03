Aumenta número de atingidos pelas cheias no RS

Conforme a empresa de meteorologia MetSul, a frente fria que cruza o território gaúcho afasta a instabilidade. Nesta segunda-feira, 7, o sol predomina e o amanhecer será frio. As mínimas podem cair a 2ºC e 4ºC na região da Campanha e na fronteira com o Uruguai. "Todos os sinais são de que esta semana terá o predomínio do tempo seco com dias de sol, noites frias e tardes amenas. A madrugada mais fria será a da terça-feira, quando são esperadas marcas de 5ºC ou menos na maioria das regiões gaúchas, com chance de geada em diversas regiões", afirma o meteorologista Luiz Fernando Nachtigall.

O especialista explica que, com o esperado predomínio do tempo seco no decorrer da semana, os rios baixarão mais rapidamente, o que fará com que muitas pessoas que estão fora de casa possam regressar a suas residências. Chuva mais generalizada, adverte Nachtigall, apenas no próximo domingo.