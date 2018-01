Aumenta número de fraudes online no Brasil As fraudes na internet estão crescendo assustadoramente neste ano em que o meio de comunicação bate novos recordes, com 14,1 milhões de usuários residenciais no mês passado e um tempo médio de conexão que atingiu 19h24min, de acordo com dados de pesquisa Ibope/NetRatings em parceria com o Comitê Gestor da Internet (CGI.br). Mas para o CGI.br, o que mais preocupa é o fato de terem sido registradas 12.099 notificações entre janeiro e março, ante a 2.213 no mesmo período do ano passado. As fraudes representaram 43% do total de incidentes relatados, seguidas de scans (31%) e de worms (23%). Entre os scans reportados, as varreduras à procura de senhas fracas foram maioria. O número total de notificações é 37% superior ao total registrado no último trimestre do ano passado (8.848) e 447% maior que os recebidos nos três primeiros meses de 2005. As maiores incidências de fraude ocorrem no setor financeiro, apesar do gasto de US$ 18 bilhões dos bancos em tecnologia da informação, segundo recente levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. Os portais e endereços na internet que mais atraíram os brasileiros neste primeiro trimestre foram os de "Viagens e Turismo", que registraram 3,1 milhões de usuários, um crescimento de 48% em relação a fevereiro.