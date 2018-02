Aumenta para 18 total de mortos pela chuva no ES

A Defesa Civil ainda informou que, em algumas cidades, as pessoas desalojadas já estão retornando às suas casas. O número de pessoas que ainda estão em abrigos ou nas casas de parentes e amigos por causa das chuvas é de 48.601. Destas, 4.565 pessoas foram acolhidas em abrigos e 44.036 estão em casas de familiares e conhecidos. O levantamento da população afetada continua prejudicado pela dificuldade de acesso das equipes de resgate a muitas localidades, algumas isoladas pela inundação, sem qualquer tipo de comunicação, água e energia.

Até o momento, 50 municípios foram afetados pelas fortes chuvas. O governo do Estado decretou situação de emergência em todas as áreas afetadas pelos desastres naturais. As equipes de busca continuam no local procurando outros sobreviventes.