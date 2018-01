Aumentam as compras feitas via internet no Brasil O brasileiro tem trocado a lotação dos shoppings pela facilidade da internet. Pelo menos é o que mostra pesquisa do instituto Ipsos, feita a pedido da empresa de crédito Cetelem. Em 2006, cerca de 18% dos internautas com renda familiar de R$ 3.819 e renda disponível de R$ 1.000 usaram a rede para comprar. Em 2005, o percentual era de 16%. O motivo desse crescimento, para 97% dos entrevistados, é a variedade de escolha. Outras explicações para este processo está na mudança do perfil do consumidor. A Ipsos mostrou que o aumento da renda e o crédito fácil fazem o brasileiro aumentar suas expectativas de consumo. O Ipsos Public Affairs consultou 1.200 famílias em todo o País no fim de 2006. Do total de entrevistados, 46% responderam que pretendem consumir mais em 2007. Na pesquisa anterior, de dezembro de 2005, para consumo em 2006, esse número era menor - 39%. Os sonhos continuam sendo móveis e eletrodomésticos (37%), mas há maior intenção de gastos com lazer e viagens, computadores e casa própria. Entre a classe C, cuja renda familiar é de R$ 1.161,88, o desejo de adquirir um computador saltou de 18%, em dezembro de 2005, para 23% no fim de 2006. A pesquisa mostra que a classe C passou a ter os mesmos objetivos de consumo da classe AB (R$ 2.325,38), inclusive para itens mais caros. ?Hoje, o desejo de comprar um computador é praticamente o mesmo entre essas duas classes?, diz Franck Vignard Rosez, diretor da financeira Cetelem, que encomendou o estudo ao instituto.