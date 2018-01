Aumentam incidentes de segurança na Web brasileira No terceiro trimestre de 2006, administradores de rede indicaram um aumento de 20% em ataques de vírus e tentativas de invasões, em relação ao trimestre anterior. Do total de quase 60 mil incidentes notificados, 59% foram de worms (verme, em inglês), tipo de vírus que é capaz de se propagar automaticamente, enviando cópias de si mesmo de um PC para outro. A informação foi divulgada pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br), um dos serviços coordenados pelo Núcleo de Informação e Coordenação do ?.br? - NIC.br, e as estatísticas são baseadas em relatos espontâneos feitos por profissionais e usuários. Klaus Steding-Jessen, analista do CERT.br explica que ?os worms são diferentes dos vírus, pois não necessitam ser explicitamente executados para se propagar?. Já as tentativas de fraudes mostraram-se estáveis de julho a setembro de 2006, registrando uma pequena queda de aproximadamente 4%, se comparadas ao trimestre anterior. Outro fato presente na estatística, que está disponível na internet, é a comparação anual e trimestral dos incidentes notificados ao CERT.br. De acordo com a instituição, em 2005 foram recebidas mais de 16 mil notificações de julho a setembro, enquanto no mesmo trimestre de 2006, o valor passou para cerca de 60 mil. Se a referência for o trimestre anterior (abril a junho), porém, o total de notificações recebidas é cerca de 20% maior. O analista do CERT.br reforça que os números de suas estatísticas são proporcionais a quantidade de instituições que reportam esses incidentes à entidade. ?O CERT.br não é o responsável por fiscalizar a internet. Portanto, os números que divulgamos são referentes às notificações que recebemos diariamente.?