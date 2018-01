Aumento da base de clientes faz Net ter lucro maior A Net, maior empresa de TV por assinatura do país, divulgou nesta quinta-feira desempenho operacional e receitas recordes no último trimestre, amparada em crescimento da base de clientes e ganhos financeiros. A companhia teve lucro líquido de julho a setembro de 51 milhões de reais, mais de quatro vezes maior que o obtido no terceiro trimestre de 2006. A cifra do ano passado possui ajuste para incluir a operadora de TV a cabo Vivax, cuja aquisição foi anunciada há 1 ano e concluída no final do primeiro semestre deste ano. O presidente da operadora, Francisco Valim, informou em teleconferência com jornalistas que a geração de caixa da empresa medida por lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi recorde no trimestre, assim como a receita líquida. "Estamos crescendo cerca de 30 por cento por trimestre há mais de 2 anos (...) Foi um resultado recorde tanto em termos de Ebitda quanto de receita", afirmou o executivo. O desempenho operacional supera o do segundo trimestre deste ano, que até então era o melhor da história da Net. Valim afirmou que não vê razões para se apostar em uma eventual mudança nas condições de crescimento da empresa até o final do ano, mas evitou comentar metas de desempenho da companhia. Ele informou que a empresa investirá 700 milhões de reais este ano, dos quais 500 milhões já foram aplicados. A investigação da Receita Federal e da Polícia Federal sobre a fabricante de produtos de rede Cisco não deve alterar o relacionamento da Net com a gigante norte-americana, disse Valim. "Para nós isso não é um ponto de atenção nesse momento. Nossas operações sempre foram diretas com a Cisco. Se eles têm problemas, obviamente eles precisam resolver, mas entendemos que isso não vai afetar a nossa capacidade de prestar serviços", afirmou o executivo, explicando que a infra-estrutura de rede da Net é aberta e que a empresa tem vários fornecedores para suas necessidades. A analista Jacqueline Lison, da corretora Fator, comentou que o resultado da Net foi positivo, salientando que "a expansão da base de assinantes continuou acelerada". O número de clientes de TV por assinatura subiu 17 por cento em 12 meses, para 2,402 milhões no final de setembro, e o de assinantes de acesso rápido à Internet disparou 71 por cento, para 1,288 milhão. Enquanto isso, a base de usuários dos serviços de telefonia da companhia cresceu quatro vezes, de 115 mil há um ano para 469 mil no trimestre passado. O avanço ocorreu em um momento em que a Net intensifica campanha de venda de pacotes de múltiplos serviços, resultando em um aumento de receita média por cliente da ordem de 7 por cento, para 128,47 reais. NÚMEROS DO TRIMESTRE O Ebitda somou 203 milhões de reais nos três meses encerrados em setembro, contra 158 milhões de reais em igual intervalo de 2006. A margem manteve-se em 27 por cento, mesmo com o aumento no número de clientes que exigem custos maiores de infra-estrutura. A receita líquida somou entre julho e setembro 745 milhões de reais, crescimento de 28 por cento sobre o terceiro trimestre do ano passado. O resultado financeiro líquido da companhia melhorou de perda de 43,52 milhões de reais há um ano para perda de negativo de 12,85 milhões de reais no trimestre passado.