Aumento no roubo de laptops infla mercado de seguros O crescimento no roubo de computadores portáteis está levando à maior oferta no mercado de seguros para laptops. Fontes do mercado entrevistadas pelo repórter Christiano Panvechi, da Rádio Eldorado, dão conta de que o aumento está entre 20 e 25% nos índices de roubo e furto de portáteis. O seguro médio é de 10% do valor total do equipamento, mais que a média de automóveis, cujo valor do seguro fica em torno de 7% do valor total do veículo.