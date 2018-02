Austrália comemora casamento entre pessoas do mesmo sexo sob ameaça de contestação

Pouco depois da meia-noite (horário local), casais gays começaram a se casar sob a lei recentemente aprovada, que legaliza uniões entre pessoas do mesmo sexo, no território da capital australiana, que cerca e inclui a capital Canberra.

As primeiras cerimônias aconteceram um minuto depois do Marriage Equality Act (Ato de Igualdade Matrimonial) do território, entrar em vigor.

"Este é um dia importante para os casais do mesmo sexo e para nossas famílias, mas também para o país, porque hoje a Austrália é um país mais justo e igualitário, que valoriza muito o amor, disse Rodney Croome, diretor do Australian Marriage Equality.

Croome disse que 47 casais do mesmo sexo se inscreveram para casar no território nos próximos dias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, casais do mesmo sexo que queiram se casar podem ter apenas alguns dias para fazê-lo. A lei matrimonial foi contestada pelo conservador governo nacional, alegando que ela entra em conflito com a lei federal.

A decisão do Tribunal Superior, a mais alta instância do Poder Judiciário da Austrália, quanto à sua legalidade, será divulgada no dia 12 de dezembro. Se for contra a lei, Croome disse que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo serão invalidados.

"Eles vão deixar de existir", disse Croome à Reuters.

A nova lei tem sido criticada por grupos religiosos e conservadores. Defensores dizem que ela alinha a Austrália com muitos dos seus principais aliados no mundo, que já legalizaram várias formas de uniões entre pessoas do mesmo sexo.

(Reportagem de Christopher McCall)