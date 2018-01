Austrália facilita visto de profissionais de tecnologia Em busca de profissionais para preencher a demanda da área de tecnologia, a Austrália está facilitando a emissão de vistos para brasileiros. A medida estende um benefício até então restrito à área de engenharia e que foi aplicado há um mês ao segmento de TI. A nova lei, que acaba de entrar em vigor, chega a especificar as especializações com maior carência. Oracle, Java, J2EE, C++, SAP e SIEBEL são apenas alguns exemplos contidos na lista. As facilidades incluem bonificações no sistema de avaliação e tempo reduzido de processamento para obtenção do visto permanente. "Essas mudanças elaboradas pelo governo da Austrália visam o atendimento imediato da altíssima demanda por profissionais em especializações cuja oferta de mão-de-obra local está longe de atender às necessidades do mercado de trabalho, em franco crescimento", afirma Vinícius Barreto, gerente regional da Viva na Austrália, agência de migração para o país que facilita a vida de quem quer ir pro outro lado do globo. "Ajudamos os interessados a encaminhar a documentação necessária", afirma Barreto. O processo todo consome entre taxas de serviço e impostos cerca de US$ 6 mil. Até o momento, a agência afirma que já assessorou 100 profissionais neste processo de emissão de documentos, e que todos eles conseguiram colocação profissional naquele país. "A partir da obtenção do visto, os profissionais de tecnologia podem pleitear vagas oferecidas pelas empresas, muitas vezes agendando visitas e entrevistas de emprego antes mesmo de sair do Brasil", diz Barreto. Mas embora a agência possa dar orientações básicas, todo o processo de negociação de vagas dependerá do esforço pessoal dos interessados. Domínio do inglês, claro, é obrigatório. Perfil Com uma economia em crescimento, a Austrália tem uma das menores taxas de desemprego do mundo, e apesar dos investimentos, o país não está conseguindo preencher todas as vagas na área de tecnologia, o que levou o governo local a investir US$ 3 milhões/ano em programas de incentivo à imigração de profissionais especializados. O mercado da Tecnologia da Informação na Austrália é o terceiro maior da região Ásia-Pacífico e fica atrás apenas do Japão e da China. A contribuição deste segmento para a economia nacional é estimada em 4,1% do PIB. Dados de Novembro de 2005 mostram que o número de profissionais e técnicos em TI empregados nos diversos setores da economia eram o equivalente a 353 mil. A produção é bem considerável: 60% das empresas de mineração do mundo usam softwares australianos em suas operações. O salário médio anual para profissionais de TI gira em torno dos 57 mil dólares australianos (cerca de 95 mil reais). Oportunidade Em junho de 2006, o gerente de TI Sérgio Yokota saiu de São Paulo e, com a ajuda da Viva na Austrália para obtenção do visto de imigração, mudou-se com a família para a Austrália. Mesmo tendo uma boa posição profissional no Brasil, ele e sua esposa decidiram começar vida nova no outro lado do mundo. ?Para nós, vale a pena porque aqui tem mais segurança e o governo dá incentivos para quem quer estudar, pra quem quer ter filhos, comprar uma casa... tem incentivo pra tudo?, conta. Ao chegar lá apenas com as malas, o casal passou a primeira semana procurando um apartamento. Na segunda, Sérgio já conseguiu um trabalho temporário na área de TI e acabando o contrato, a empresa o chamou para integrar permanentemente o quadro de funcionários. ?Aqui tem muito, muito mais oportunidades. Enquanto no Brasil tinha duas ou três vagas nos jornais por semana, aqui publicavam 10, 15?, diz Yokota. ?Agora estamos nos adaptando à cultura local, mas pra quem teve poucas oportunidades aí, isso aqui é o paraíso. Eu só volto ao Brasil de férias?, completa.