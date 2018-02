Austrália lança compensação de emissões no campo

O lançamento acontece um mês depois que o parlamento local passou leis estipulando preço para emissões de carbono. A lei obriga os 500 maiores poluidores do país a pagar por suas emissões a partir de meados do ano que vem.

As companhias poderão comprar permissões de emissão da iniciativa recém-lançada com os fazendeiros. A ideia é complementar o esquema nacional de precificação do carbono, dando às empresas poluidoras outra maneira de gerenciar seus futuros custos com emissões.

A agricultura e a mudança de uso da terra - como o desmatamento e a redução de florestas - são responsáveis por quase um quarto do total das emissões de gases de efeito estufa a cada ano.

Estimativas do governo e de cientistas variam, mas calcula-se que a Austrália pode cortar as emissões totais de gases de efeito estufa por ano em até um quinto - ou mais de 100 milhões de toneladas - por meio de projetos de compensação em fazendas, florestas ou da recuperação de matas degradadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Experts avisam, porém, que o país levará alguns anos para atingir essa meta.