Australiano tenta plagiar site de fábrica de chocolates

A fabricante suíça de chocolates Lindt venceu uma batalha jurídica na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) em um caso de criação irregular de páginas de internet com o nome da marca. Um australiano queria obter mais de US$ 10 mil na revenda dos endereços, que tinha registrado com o nome da chocolataria suíça em maio, anunciou nesta quinta-feira, 8, a OMPI. O comitê de arbitragem da organização, com sede em Genebra, considerou que as páginas foram criadas de maneira irregular e decidiu transferi-las para o grupo suíço. No processo, a Lindt alertava sobre a confusão que os sites criados pelo australiano ("lindtchocolates.biz", "lindtruffles.info" e "lindtchocolates.info") poderiam causar com os próprios endereços registrados pela companhia, como "lindt.com" e "lindt.biz".