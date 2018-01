Automobilismo 2.0 anda à toda entre brasileiros Veja os rostos das fotos e pense que, se você gosta de automobilismo, pode estar perdendo boas informações. São blogueiros, os principais da "cena independente". Juntos, têm milhares de leitores diariamente – e histórias saborosas. O engenheiro campineiro Thiago Raposo conheceu a mulher Gisele pelo Orkut, ao comparar os gostos: ela é apaixonada por carros de corrida. A mesma paixão da jornalista Bárbara Franzin, mas com uma diferença: a paulistana dirige mal. "É o trânsito de São Paulo." Romeu São Marcos, também jornalista, domina o noticiário sobre kart e corre como amador. E as cinco garotas do F1 Girls Online estão espalhadas pelo mundo: Recife, Miami e São Paulo. Igualzinho o automobilismo.