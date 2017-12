Autoridades holandesas identificam variedade altamente contagiosa de gripe aviária

A variedade, H5N8, nunca foi detectada em humanos, mas um surto na Coreia do Sul resultou no abatimento de milhões de aves para conter a disseminação da doença. Casos também foram relatados na China e no Japão, embora o primeiro caso relatado na Europa tenha acontecido em uma fazenda alemã no começo de novembro.

A Holanda impôs uma proibição de 72 horas no transporte de produtos de aves, ovos, esterco e palha usada para e a partir de fazendas avícolas no país, o qual é o maior exportador de ovos do mundo.

A Comissão Europeia disse esperar adotar medidas urgentes nesta segunda-feira para conter o surto, incluindo uma proibição na venda de produtos avícolas de áreas afetadas da União Europeia e de outros países.

As fazendas holandesas de aves vendem mais de 6 bilhões de ovos internacionalmente todos os anos, embora não se saiba quantas das quase 700 fazendas sejam exportadoras.

A Alemanha é o maior destino, com 75 por cento de todas as exportações, de acordo com dados divulgados pelo Rabobank. A Holanda também é um grande exportador de aves.

(Por Julia Fioretti)