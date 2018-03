Auxiliar de serviços gerais é preso por abuso de menores Um rapaz de 28 anos está preso por ter abusado de sete crianças, todas menores de 10 anos, crimes que, de acordo com a Polícia Civil de Goiás, ele teria confessado. O caso foi descoberto quando irmãs de um enteado do acusado, que é auxiliar de serviços gerais, afirmaram para a mãe que viram o menino sendo abusado pelo padrasto. As outras vítimas são parentes do suspeito. Cinco crianças já foram ouvidas e confirmaram os abusos.