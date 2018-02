Avago vai comprar fabricante de chips LSI por US$6,6 bi

As ações da Avago subiram cerca de 16 por cento para 52,97 dólares antes da abertura do mercado nesta segunda-feira.

A oferta de 11,15 dólares por ação em dinheiro representa um prêmio de 41 por cento ante o preço de fechamento da LSI na sexta-feira. As ações da LSI estavam operando a 10,98 dólares.

Os chips da LSI são usados em aparelhos de armazenamento como discos rígidos e pen drives.

A Avago vai financiar o negócio com um investimento de 1 bilhão de dólares do grupo de private equity Silver Lake Partners, um empréstimo de 4,6 bilhões de dólares de um grupo de bancos e 1 bilhão com caixa, disseram as empresas em comunicado nesta segunda-feira.

O investimento da Silver Lake Partners será feito sob a forma de uma nota conversível com o prazo de sete anos.

(Por Sruthi Ramakrishnan)