AVALIAÇÃO DE PACOTES DE SEGURANçA 2009 PAGOS Norton Internet Security 2009 – O antivírus instalado no maior número de PCs no mundo, segundo uma pesquisa da AVG Technologies, há anos amarga a fama de ser lento. Desde 2008 a Symantec concentra seus esforços em "emagrecer" o sistema, reconquistando rapidez – e usuários. O pacote completo deste ano reforça a impressão de ganho de agilidade: com o Norton Internet Security 2009 instalado, o notebook de testes do Link demorou 43 segundos para iniciar – contra os 28, na ausência de qualquer sistema de segurança. No HD, ocupou 200 MB. Também fez bonito no quesito velocidade da varredura, levando 25 minutos para concluir uma busca total por malwares e conquistando a primeira posição no quesito entre os softwares pagos. Outras características ajudam a apagar memórias anteriores de experiências ruins com o antivírus. O menu foi reformado, ganhando transparência e uma área gráfica para mostrar o consumo de recursos do sistema. Mas não precisamos abusar da sorte, não é mesmo? Dados como o tempo consumido para a varredura não são mostrados automaticamente pelo sistema. Fichatécnica NORTON INTERNET SECURITY SYMANTEC DESTAQUE | É elogiável o "emagrecimento" do sistema em sua versão 2009. A proteção sem o consumo extra do sistema CUSTO | R$ 99, para uso em uma máquina WEB | www.symantec.com.br OFERECE | Antispam, antivírus, antispyware, antirrootkit, antiphishing, firewall e controle de acesso à rede. Atualizações de vacinas a cada 5 ou 15 minutos Kaspersky Internet Security 2009 – Um grande destaque da versão deste ano do antivírus russo é seu menu. Todas as opções para a configuração das funções contam com o apoio de um gráfico, o que torna mesmo as consideradas configurações avançadas acessíveis para usuários inexperientes. É ideal para quem quer passar a compreender os meandros de uma navegação segura. Também conta com um sistema de alerta altamente personalizável, deixando para o usuário a decisão de receber ou não alertas sobre atualizações, tentativas frustradas de acesso e infecções. Quanto ao esquema de cores, o verde musgo ajuda a contrabalançar o vermelho também usado pela marca. É o pacote de segurança pago mais enxuto entre os testados: ocupa meros 50 MB no disco rígido depois de instalado. Mas o impacto na inicialização do Windows Vista, contudo, foi significativo: foram necessários 55 segundos para que o sistema operacional se iniciasse depois da instalação. A varredura completa em busca de malwares demorou 33 minutos, o que rendeu ao Kaspersky a segunda posição entre os antivírus analisados no quesito. Fichatécnica KASPERSKY KASPERSKY DESTAQUE | Menu com gráficos torna configurações avançadas acessíveis mesmo a usuários inexperientes CUSTO | R$ 129,95 para até 3 máquinas WEB | www.kaspersky.com OFERECE | Antivírus, antispyware, antiphishing, antispam, controle de acesso, firewall e suporte técnico McAfee Internet Security 2009 – O antivírus da McAfee ainda insiste em ser visto: a instalação padrão cria nada menos do que três atalhos (dois deles no desktop e um na barra de ferramentas), além de outros dois ícones na bandeja do sistema. Apesar da predominância do vermelho, o tom escuro não causa incômodo visual, mesmo com as janelas de notificações tamanho família características do programa. Bem maiores do que os antivírus gratuitos, já que integra em um único pacote todas as soluções necessárias para a proteção do PC, o McAfee Internet Security 2009 precisa de 221 MB de espaço livre no disco rígido. Já o impacto na inicialização do Windows ficou dentro da média esperada: os 28 segundos para o processo na ausência do antivírus chegaram a 45 segundos. Já a varredura completa teve a pior marca no quesito velocidade entre os antivírus testados: foram consumidos 50 minutos para a conclusão da busca por malwares. Fichatécnica MCAFEE INTERNET SECURITY MCAFEE DESTAQUE | Vale a pena pelo Site Advisor, que verifica legitimidade dos links. Mas solução está disponível de graça CUSTO | R$ 135, para três licenças WEB | www.mcafee.com/br O QUE OFERECE | Antivírus, antispyware, antispam, antiphishing, firewall e controle de acesso à rede BitDefender – O passo a passo da instalação do BitDefender Internet Security 2009 foi o mais detalhado – e ainda assim o mais simples – dos antivírus avaliados. Ao mesmo tempo que o usuário prepara a máquina para receber o antivírus, já configura funções como controle de acesso à internet e grau de vigilância (para proteger as crianças). A criação de ícones no desktop e a barra de ferramentas não é automática como no caso do McAfee e depende da marcação de uma caixa pelo usuário. O ícone na bandeja de sistemas, apesar do tom vermelho vivo, é bastante pequeno e não causa incômodo visual. O antivírus é o segundo mais econômico no quesito espaço ocupado no HD entre os softwares pagos: exige apenas 65 MB. Mas não se refletiu em pouco impacto na inicialização do sistema. O Windows Vista do notebook precisou de 1 minuto e 21 segundos para carregar depois de sua instalação. O notebook de testes foi um Dell Inspiron 1525, com Intel Core 2 Duo T5750 2 GHz com 3GB RAM e Windows Vista. Fichatécnica DESTAQUE | Guia de instalação é bastante intuitivo e traz passo a passo de configuração das funções do antivírus CUSTO | R$ 95 (em média) WEB | www.bitdefender.com OFERECE | Antivírus, antisypware, antirrootkit, antiphishing, firewall, controle de acesso à rede e modo especial para gamers