Avaliamos a nova PowerShot SD 700 da Canon As câmeras digitais para usuários domésticos (excluindo portanto os profissionais e semi-profissionais) podem ser divididas em dois grupos: as que fornecem uma série de recursos de ajuste e as mais automatizadas, que dedicam atenção à facilidade de uso. O segundo grupo conta com uma grande variedade de modelos cuja principal característica são os ajustes de fábrica, ideais para quem não quer mexer em dezenas de parâmetros para obter uma boa foto. A nova PowerShot SD 700, nova câmera digital da Canon que chega agora ao mercado brasileiro, se encaixa bem neste perfil. A câmera é composta por um conjunto leve (190 gramas com bateria) e consistente, com poucos comandos, que são facilmente identificados, um conjunto ótico de qualidade e um sensor de 6 Megapixels. Chacoalhada A lente, que se esconde no corpo da câmera, apresenta um zoom ótico de 4x e a câmera também traz o recurso de estabilização de imagem, uma tecnologia que compensa eventuais ´tremedeiras´ na mão do usuário na hora de bater uma foto. Em testes feitos na redação do Estado, o recurso mostrou que cumpre o que promete, corrigindo pequenos movimentos na hora de capturar imagens. Sem exageros, pois em condições extremas a funcionalidade não dá conta de corrigir o movimento da câmera. Como outros modelos para usuários domésticos, traz flash embutido e visor ótico, que também reflete o zoom da objetiva. A câmera guarda as fotos em cartões de memória do tipo SD e usa uma bateria recarregável interna como fonte de alimentação. Ponto positivo para os menus de opções em português, que facilitarão a vida de usuários iniciantes. A tela LCD de 2,5 polegadas provê uma área confortável para visualizar imagens e ajustes da câmera. Na captação de imagens, são cinco modos de resolução, variando entre 640 X 480 pixels e 2816 x 2112 pixels, com opção de acionar o modo ´widescreen´, que permite tirar fotos com proporção de cinema. A câmera é rápida na hora de tirar fotos digitais e possui modos variados para captura de imagens em diversas condições de iluminação, o que reafirma seu caráter de modelo para o público iniciante. A conexão ao PC é feita por meio de uma conexão USB 2.0 e o modelo é compatível com a tecnologia PictBridge, que viabiliza imprimir imagens a partir da câmera sem precisar de um PC. Com preço de varejo de R$ 2599,00 no mercado brasileiro, o único senão é a capacidade do cartão de memória que acompanha o modelo, que tem apenas 16 MB de capacidade. Não é uma falha exclusiva da Canon: a maioria dos fabricantes atuando no Brasil insiste na política de fornecer seus equipamentos com memória insuficiente para guardar pouco mais que algumas fotos.