Avaré e Ourinhos, em SP, têm protestos marcados à tarde Novas manifestações pelas melhorias nas condições de transporte, saúde e educação estão previstas no interior de São Paulo. Em Avaré, os estudantes voltam às ruas nesta sexta-feira, 21, para protestar contra a corrupção e pedir investimentos na saúde. A concentração está marcada para as 16 horas no Largo de São Benedito, região central da cidade. Em Ourinhos, os internautas convocam para manifestação contra a corrupção e por melhores serviços públicos para este sábado, 22. A concentração será na Praça Mello Peixoto.