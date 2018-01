Avaya anuncia venda para TPG e Silver Lake por US$ 8,2 bi

A Avaya anunciou na segunda-feira um acordo pelo qual será vendida aos grupos de capital privado TPG Capital e Silver Lake por US$ 8,2 bilhões de dólares, na mais recente em uma série de transações no setor de equipamento para telecomunicação. Os acionistas da Avaya receberão US$ 17,50 por ação, em dinheiro, com ágio de cerca de 28% com relação ao preço de fechamento em 25 de maio, quando surgiram as primeiras informações sobre o possível acordo. As ações da empresa fecharam em alta de quase quatro por cento, cotadas a US$ 6,72 na bolsa de Nova York, na segunda-feira, antes do anúncio oficial da venda. As dimensões modestas da Avaya, se comparada a rivais como a Cisco Systems, há muito fizeram da empresa alvo de rumores sobre possíveis tomadas de controle. E os rumores se intensificaram nas últimas semanas, depois que a Avaya adiou uma conferência com investidores. A aquisição se segue a uma série de transações no setor de equipamento para telecomunicações, entre as quais a fusão que criou a Alcatel-Lucent e a joint venture entre as subsidiárias de equipamentos para redes da Nokia e Siemens. Liderança A Avaya, que gera cerca de US$ 5 bilhões ao ano em receita, lidera o mercado de equipamento para telefonia via internet em empresas, a despeito de seu tamanho modesto se comparado ao das rivais Nortel e Cisco, dizem analistas. "Depois de uma extensa revisão das alternativas estratégicas de que a Avaya dispõe, em contato com os executivos da empresa e com nossos assessores financeiros, o conselho da companhia determinou que esse acordo com a Silver Lake e a TPG oferece o melhor valor aos acionistas da Avaya", afirmou Phil Odeen, presidente do conselho da Avaya, em um comunicado. A expectativa é de que a aquisição seja concluída até o final de 2007, com a aprovação dos acionistas e das autoridades regulatórias. Os termos também permitem que a Avaya solicite propostas de terceiros nos próximos 50 dias. O Credit Suisse assessorou a Avaya e seu conselho, enquanto o Citigroup e o Morgan Stanley assessoraram a Silver Lake e a TPG.