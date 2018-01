Avaya mostra soluções convergentes na Telexpo VoIP Durante a Telexpo VoIP 2006, a fabricante de equipamentos de comunicações Avaya mostra como as empresas estão utilizando a tecnologia IP para agregar valor nos processos de comunicação corporativa. A companhia exibe no evento suas soluções de Comunicação Inteligente como aplicações para hotéis, pesquisa em telefones IP, RSS Web, além da nova família de Telefones IP, one-X Deskphone Edition. Além da funcionalidade IP, os equipamentos tem foco em facilidade de uso e versatilidade. Baseada em uma plataforma de padrões totalmente abertos, a família one-X permite escalabilidade e segurança, ou seja, a empresa que usa as soluções pode expandir sua adoção em uma empresa em crescimento sem comprometer sua estabilidade. ?Nossa participação, pelo terceiro ano consecutivo, na Telexpo VoIP, confirma o compromisso e o comprometimento da Avaya com o mercado brasileiro de Telefonia IP. O evento representa uma grande oportunidade para compartilhar experiências com nossos clientes, prospects e formadores de opinião, confirmando as tendências e as expectativas de investimentos no setor?, afirma Thiago Siqueira, Gerente de Soluções da Avaya.