Avenida que dá acesso ao Sambódromo está alagada A Avenida Olavo Fontoura, que dá acesso às arquibancadas e camarotes do Sambódromo, encheu de água com a chuva torrencial que atinge São Paulo. O alagamento impede a saída ou entrada de pessoas no camarote da cidade, organizado pela prefeitura de São Paulo. Os que se aventuram na passagem - alguns contam com a ajuda dos seguranças - tem água acima da linha dos tornozelos.