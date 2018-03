Aves apreendidas com traficantes são devolvidas à mata O Ibama vai enviar, na manhã da próxima segunda-feira, 34 aves silvestres encontradas em posse de traficantes nos últimos 12 meses à cidade de Queimadas, no sertão baiano, região de caatinga, habitat de algumas das espécies. São 18 pintassilgos baianos, também chamados de "coroinhas", ameaçados de extinção, 13 gralhas cancan e três 3 corrupiões. Os animais, que se encontram no Parque Ecológico do Tietê, viajarão de avião. O embarque será feito no Terminal de Cargas da TAM, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.