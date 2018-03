Avião cai em Belo Horizonte e quatro ocupantes morrem

Um avião com quatro ocupantes caiu dentro do Parque das Mangabeiras, localizado na região central de Belo Horizonte (MG) neste sábado, 23. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, todas as pessoas a bordo do monomotor morreram. A causa do acidente ainda está sendo investigada. Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o monomotor, de propriedade da Viação Transmoreira, se dirigia para a cidade mineira de Juiz de Fora. A empresa trabalha com ônibus rodoviários para serviço de fretamento e opera uma linha urbana intermunicipal. A Anac informou que o nome do piloto que consta do plano de vôo é Paulo Sérgio Pagani Vieira Machado. As outras três pessoas a bordo da aeronave ainda não foram identificadas. De acordo com a Anac, estavam em dia tanto a habilitação do piloto quanto o certificado de inspeção anual do monomotor. O avião tinha saído de Pará de Minas (MG), pousado às 8h44 no Aeroporto de Pampulha, quando caiu, às 8h51, dentro do Parque das Mangabeiras, localizado na região central de Belo Horizonte (MG). Até o início da tarde deste sábado, por volta das 13 horas, os bombeiros aguardavam a chegada de um major da Aeronáutica do Rio de Janeiro para fazer a perícia. O avião, de prefixo PTYHK e da série Embraer Corisco II, caiu na área montanhosa da capital, bem perto do centro. O Parque das Mangabeiras é considerado um dos maiores em área urbana da América Latina.