Avião com 46 a bordo desaparece na Venezuela

Um avião venezuelano com 43 passageiros e três tripulantes a bordo desapareceu nesta quinta-feira logo após a decolagem no aeroporto da cidade de Mérida, na Venezuela, distante 700 quilômetros da capital, Caracas. O avião da empresa Santabárbara Airlines decolou às 16h59 no horário local (18h29 de Brasília) com destino ao aeroporto de Maiquetia, em Caracas. A viagem deveria durar uma hora e vinte minutos. O desaparecimento da aeronave foi anunciado pelo Serviço Aeronáutico de Resgate (SAR), por meio de um comunicado, e confirmado pelo Serviço de Proteção Civil da Venezuela. O Serviço de Busca e Salvamento já foi ativado pelas autoridades venezuelanas e deu início aos trabalhos de busca. Se confirmado, este será o segundo acidente aéreo ocorrido na Venezuela no período de um mês. Em janeiro, uma aeronave da empresa turística Transaven caiu no mar quando deixava o arquipélago de Los Roques, no caribe venezuelano, matando a 14 pessoas.