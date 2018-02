Avião com drogas é abatido e agente da PF acaba morto

Cerca de 20 agentes federais de Bauru e Araraquara aguardavam para apreender o avião dos traficantes. Vindo do exterior, ele desceria em uma pista clandestina no meio do canavial, mas os bandidos que aguardavam a chegada do aparelho, armados de fuzis, foram surpreendidos pelos policiais. Houve intensa troca de tiros.

Alertado pela movimentação em terra, o piloto, que se preparava para pousar, tentou arremeter a aeronave de pequeno porte, que foi abatida, caiu a 200 metros da pista e pegou fogo. As chamas atingiram o canavial. Segundo agentes, as informações eram de que o aparelho estaria carregado com mais de 500 quilos de drogas. O piloto, cuja identidade não foi divulgada pela PF, tentou fugir, mas acabou preso quando andava pela rodovia por volta da 1h30 desta quinta-feira, 26.

Os outros bandidos fugiram para o canavial e também foram presos ainda de madrugada. Na fuga, eles abandonaram um Gol branco, onde estavam armas, munições e coletes à prova de balas. Entre os armamentos havia um fuzil ponto 50, de uso exclusivo das Forças Armadas.

Durante a operação, o agente da PF Fábio Ricardo Paiva Luciano foi baleado no peito e morreu quando era socorrido para a Santa Casa de Jaú. De acordo com o delegado da PF de Bauru, Ênio Bianospino, que participou da operação, o agente foi atingido quando estava na via de acesso à pista de pouso. Segundo Bianospino, o policial estava de frente para um veículo que se aproximou com seus ocupantes disparando. Luciano trabalhava havia um ano em Bauru, era casado e completaria 39 anos nesta sexta-feira, 27.