De acordo com a Azul, o avião modelo 195 da Embraer, que operava o voo AD 6913, de Campinas (SP) a Uberlândia (MG), ultrapassou o limite final da pista, parando em uma área com grama no final da cabeceira.

"Não houve qualquer ferimento aos 93 clientes e cinco tripulantes que se encontravam a bordo. Todos desembarcaram normalmente", informou a Azul.

(Por Roberta Vilas Boas)