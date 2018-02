Avião da FAB apresenta falha e pousa em Guarulhos

Segundo a FAB, o voo decolou às 7h16 com destino à Base Aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro. "Como a aeronave não estava com potência total do motor, o piloto decidiu voltar ao aeroporto por segurança", informou um oficial. O avião pousou quatro minutos depois da partida.

O FAB 2326, modelo Bandeirante, foi encaminhado para uma avaliação técnica. A FAB não soube informar quantos oficiais ocupavam a aeronave.