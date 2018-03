Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A entidade mundial para o setor aéreo afirmou nesta quinta-feira que o avião de uma companhia aérea da Malásia abatido na Ucrânia parecia estar voando em espaço aéreo aberto quando caiu.

"Com base na informação disponível no momento, acredita-se que o avião atravessava espaço aéreo que não era sujeito a restrições", disse em comunicado a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês), com sede em Genebra.

(Reportagem de Tim Hepher)