Avião da Malaysia Airlines volta em segurança após aterrisagem de emergência

O ministro da Defesa e ministro interino dos Transportes, Hishammuddin Hussein disse em um tuíte: "Todos chegaram em segurança - indo pra lá agora!"

A Malaysia Airlines dissera mais cedo que o Boeing 737-800, com 159 passageiros e sete tripulantes, sofreu um problema no trem de pouso do lado direito após a decolagem e teria que fazer uma aterrisagem forçada.

Agentes de segurança ficaram de prontidão, Segundo a companhia aérea.

No mês passado, um avião da Malaysia Airlines desapareceu enquanto fazia um voo entre Kuala Lumpur e Pequim, em circunstâncias ainda inexplicadas, com 239 pessoas a bordo. A busca pelos destroços do avião seguem no Oceano Índico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Stuart Grudgings)