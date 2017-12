Avião da TAM faz pouso não previsto nas Ilhas Canárias

De acordo com a imprensa local, houve relatos de um cheiro desagradável e fumaça a bordo, o que teria despertado suspeita de vazamento de carga química no porão da aeronave. Por conta disso, o avião desceu e foi isolado no aeroporto, que ficou paralisado por cerca de uma hora na tarde de sábado.

A TAM explicou neste domingo, 23, por meio de sua assessoria de imprensa, que não houve nenhum problema com as cargas no porão da aeronave, e citou que esse parecer foi confirmado por equipes técnicas que já vistoriaram o avião.

A companhia área confirmou registro de cheiro, mas não de fumaça a bordo. O odor estaria relacionado ao equipamento de circulação de ar chamado recirculation fun de um dos banheiros do fundo da aeronave, que teve uma pane. "Isso não colocou em risco a segurança do voo, porém a verificação se fez necessária", afirmou a empresa, em nota.

O avião transportava um total de 251 pessoas, sendo 234 passageiros e 17 tripulantes. A TAM disse que providenciou hospedagem e alimentação para todos e acrescentou que o embarque para o Brasil estava previsto para ocorrer neste domingo.

O arquipélago de Canárias está situado no Oceano Atlântico, próximo à costa de Marrocos, e pertence à Espanha.