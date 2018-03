Avião da Transasia Airways se acidenta ao pousar em Taiwan; 47 morrem

O avião do modelo ATR 72 com capacidade para 70 passageiros caiu próximo à pista de pouso da ilha de Penghu, a oeste da ilha principal, com 54 passageiros e quatro tripulantes a bordo, disseram as fontes. Ninguém foi morto ou ficou ferido nos edifícios que pegaram fogo.

Onze feridos a bordo do avião foram levados para o hospital, disse o governo.

A aeronave havia decolado da cidade de Kaohsiung, no sul de Taiwan, e se dirigia para a ilha de Makong, mas caiu ao tentar pousar no município de Huxi, no distrito de Penghu, principal ilha na cordilheira conhecida como Pescadores.

"A condições eram de tempestade durante o acidente", disse His Wen-guang, um porta-voz dos bombeiros de Penghu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Enviamos 11 pessoas com lesões do local do acidente para o hospital. Alguns edifícios adjacentes à pista de pouso pegaram fogo, mas não havia ninguém dentro no momento e o fogo foi extinto", acrescentou.

O tufão Matmo atingiu Taiwan nesta quarta-feira, trazendo fortes chuvas e ventos e fechando desde o mercado financeiro a escolas.

(Reportagem de Michael Gold; Texto de Nick Macfie)