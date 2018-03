Avião de dois lugares faz pouso de emergência em SP Um avião modelo Paulistinha, de dois lugares, do Aeroclube de Sorocaba, no interior de São Paulo, teve um princípio de pane durante um treinamento e fez um pouso de emergência hoje, no aeroporto da cidade. O instrutor e o aluno não se feriram. De acordo com funcionários, o aparelho tinha decolado e ganhava altura quando teve a falha. O instrutor teria conseguido assumir o controle e fazer a manobra de aterrissagem. Durante o pouso, uma das asas do avião tocou a pista. O aparelho foi recolhido no hangar e passará por inspeção amanhã. Segundo a direção do aeroclube, o acidente não teve maiores conseqüências.