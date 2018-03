Avião decola sem piloto na Grã-Bretanha

Um avião decolou sozinho durante um show aéreo realizado na Grã-Bretanha no domingo, após o piloto girar a hélice localizada na frente da aeronave.

O pequeno avião biplano, um modelo clássico construído em 1940, estava na pista do aeródromo de Goodwood, em West Sussex, no sudeste da Inglaterra, quando começou a se mover antes que o piloto conseguisse entrar na cabine.

Segundo o jornal local West Sussex Gazette, a aeronave atingiu a velocidade de quase 80 km/h antes de decolar e voar 200 metros. O biplano só foi parar quando se chocou contra arvóres.

Em entrevista ao jornal, um dos espectadores do show aéreo contou que estava na cafeteria do aeródromo com a família quando viu o avião começar a se mover sozinho.

"A aeronove começou a girar no solo, pegou uma reta e decolou. Se não fossem as árvores, poderia ter atingido as casas que ficam logo atrás", contou Ian Smith.

Ainda segundo o West Sussex Gazette, ao girar a hélice para ativar o motor, o piloto não se deu conta de que os freios de mão não estavam acionados.

Por sorte, o avião não pegou fogo ao se chocar com as árvores. Ninguém ficou ferido.