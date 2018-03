Avião é abandonado com 260 kg de droga em Itaí-SP Um avião carregado com 260 quilos de pasta base de cocaína foi abandonado numa plantação de batatas, na noite de segunda-feira (30), em Itaí, no sudoeste paulista. A aeronave, um bimotor, estava com o trem de pouso quebrado, o que pode indicar que o piloto teria sido obrigado a fazer um pouso forçado. Um dos pneus foi encontrado a 120 metros do local em que estava o avião, numa fazenda próxima da Represa de Jurumirim, zona rural do município.