Avião faz pouso de emergência após morte de co-piloto

O co-piloto de um vôo de Manchester, Grã-Bretanha, para Chipre morreu durante o vôo no domingo, obrigando o piloto do avião a fazer um pouso de emergência. O Airbus A320 da GB Airways, uma subsidiária da companhia britânica British Airways, levava 156 passageiros e seis tripulantes para a cidade de Paphos e teve que ser desviado para Istambul, na Turquia. "O avião (...) deixou Manchester no horário, às 14h20 no domingo (horário local). O co-piloto se sentiu mal durante o vôo. O comissário de bordo administrou os primeiros socorros enquanto o capitão desviava o vôo para Istambul", afirmou a GB Airways em uma declaração. Segundo a companhia aérea, ao chegar a Istambul, paramédicos prestaram o atendimento ainda dentro da aeronave. "A morte do co-piloto foi anunciada pelas autoridades turcas. A pedido da família não foram divulgados detalhes pessoais", informou a companhia. "Em nenhum momento a aeronave, passageiros ou tripulantes correram perigo. Os passageiros passaram a noite em um hotel e planejamos voar para Paphos com uma tripulação substituta hoje (nesta segunda-feira)", afirmou a GB Airways em sua declaração à imprensa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.