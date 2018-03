Avião monomotor cai em área de garimpo no Pará

De acordo com a Força Área Brasileira (FAB), o modelo da aeronave era um Cessna 210 - prefixo PRWCO. Segundo a FAB, o boletim de ocorrência e a apuração da perícia criminal estão sob responsabilidade da Polícia Civil de Itaituba.

A aeronave decolou de Novo Progresso, município também no sudoeste do Estado, com destino ao garimpo Bom Jesus. Uma equipe do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I) irá se deslocar na manhã desta sexta-feira para a região para investigar as causas do acidente.

Segundo acidente

Essa é a segunda aeronave que cai no sudoeste do Pará neste ano. No dia 18 de março, um bimotor desapareceu na região de Jacareacanga com oito pessoas a bordo. Após 36 dias desaparecido, o avião foi encontrado em região de mata fechada. Não houve sobreviventes.

A aeronave levava as técnicas de enfermagem Rayline Sabrina Brito Campos, Luciney Aguiar de Sousa e Raimunda Lúcia da Silva Costa, o motorista Ari Lima, funcionários Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), ligada ao Ministério da Saúde e o piloto Luiz Feltrin de Itaituaba para Jacareacanga. Eles iriam substituir outro grupo que prestava serviço em uma aldeia Munduruku, na região.