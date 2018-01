Avião monomotor cai em Maricá (RJ) e causa 2 mortes Duas pessoas morreram após a queda de um monomotor Tupi na Lagoa do Marine, em São José do Imbassaí, distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O avião havia decolado do aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, e seguiria até Maricá. O acidente ocorreu às 17 horas desta segunda-feira, 21.