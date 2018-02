Avião movido a energia solar faz 1º voo noturno

O avião suíço Solar Impulse (foto) é a primeira aeronave movida a energia solar a voar no período noturno. A nave havia decolado na madrugada de ontem, da base militar de Payerne, no oeste do país, e iniciava, no final da tarde, a segunda parte de seu voo de cerca de 25 horas. O sinal verde para a continuidade do voo foi dado após a confirmação de condições meteorológicas favoráveis. O Solar Impulse também bateu ontem o recorde de altitude atingida por uma aeronave desse tipo: 8,5 mil metros.