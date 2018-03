Avião pulveriza inseticida em região de escola em Goiás Cinquenta pessoas, das quais 42 crianças, foram intoxicadas após um avião agrícola pulverizar a região da Escola Municipal São José do Pontal, onde 122 crianças estudavam na hora. Autoridades da Agrodefesa e do Corpo de Bombeiros de Goiás investigam como ocorreu a contaminação na escola rural do Projeto de Assentamento Pontal do Buriti, situado entre os municípios de Paraúna, Rio Verde e Montividiu, no sudoeste goiano. O comandante do Corpo de Bombeiros de Rio Verde, coronel Cléber Cândido, explicou que, pelo número de intoxicados, o inseticida deve ter atingido o local na hora do recreio.