Avião que levava Angélica e Luciano Huck faz pouso forçado no MS

Os sete passageiros e o piloto foram encaminhados em carros particulares para a Santa Casa de Campo Grande. De acordo com a assessoria da unidade de saúde, todos estão bem, com quadro estável e, no momento, passam por avaliação médica.

Segundo informações da Aeronáutica, o avião, do modelo Embraer 820C, decolou da Estância Caiman, reserva do Pantanal, no município de Miranda, e seguiria para Campo Grande, num trajeto de cerca de 230 quilômetros. Por volta das 11 horas, o piloto informou aos controladores de voo uma falha no equipamento e avisou que faria um pouso de emergência.

A aeronave aterrissou em uma fazenda próxima à rodovia MS-080, a 30 quilômetros de Campo Grande. Logo depois do pouso, um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) saiu da base de Campo Grande e seguiu até o local para prestar os primeiros socorros.

Angélica estava no Pantanal gravando o programa Estrelas, que comanda na Rede Globo. Huck acompanhava a mulher no trabalho. Nos últimos dias, os dois postaram fotos do local em suas contas no Instagram.

Segundo informações consultadas no site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave, com matrícula PTENM, estava com a certificação em dia, válida até junho de 2019. O avião pertence à empresa Mato Grosso do Sul Taxi Aéreo Ltda.

A Aeronáutica informou que a equipe do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes (Seripa 4) já saiu de São Paulo rumo ao local do acidente para iniciar as investigações do acidente.