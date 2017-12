Avião que seguia para EUA faz pouso de emergência no AM O voo 0904 da empresa American Airlines, que fazia a rota Rio de Janeiro-Miami, fez um pouso de emergência nesta madrugada, no aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), e teve um atraso de 2h30 horas para vistoria de suspeita de bomba e de sequestro do avião.