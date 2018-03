Avião sai da pista ao pousar em Confins-MG Um avião Boeing 737-300 da companhia Webjet Linhas Aéreas, com 60 passageiros e sete tripulantes a bordo, saiu da pista ao pousar na manhã de hoje no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo informações da Infraero, a aeronave vinha do Rio e pousou em Confins às 7h25. A assessoria da estatal informou que, após a aterrissagem, o avião derrapou para a direita e o trem de pouso frontal ficou afundado no gramado lateral. Devido ao incidente, a pista do aeroporto ficou interditada por duas horas e foi registrado um atraso de até 34% nos vôos previstos para a manhã de hoje em Confins. As operações de pouso e decolagem foram liberadas após a retirada da aeronave. As causas do incidente serão apuradas pela Aeronáutica. Conforme informações preliminares, teria havido uma falha no sistema direcional e uma das rodas do trem de pouso teria se soltado. De acordo com a Infraero, a previsão era que o avião da Webjet seguisse em um outro vôo para a cidade de Salvador, na Bahia. Até o início da tarde, ninguém da companhia aérea havia sido encontrado para falar sobre o assunto no telefone fornecido pela Infraero em Confins.