AVISO AOS MIGRANTES MOTIVOS PARA TER UM MAC... DESIGN - Quer parecer descolado? Compre um Mac. A preocupação com o design perpassa todos os modelos, facilitando tanto o seu uso como a reciclagem. Com as máquinas mais bonitas do mercado, a maçã passou a ser símbolo de modernidade e status. MAC OS X - Para quem não temexperiência com computadores, o sistema é mais intuitivo. Quem já é íntimo precisa se desvencilhar dos vícios adquiridos durante os anos de contato com o Windows. Mas o estranhamento com o Mac OS X não dura mais do que duas semanas. Na última versão lançada, chamada Leopard, há ainda a função ‘matadora’ Time Machine, que permite o backup automático na própria máquina ou em drives externos e a visualização dos arquivos salvos em "cover flow" (a mesma visualização do iTunes, com as imagens em 3D). EDIÇÃO DE VÍDEO - A Apple dedica esforços para tornar seus computadores amigáveis quando o assunto é edição de imagens e vídeos, o que estimula quem está começando a experimentar diferentes técnicas e poupa tempo e recursos de quem domina a área. ...OU DESISTIR DE TER UM PREÇO - Os preços dos computadores da Apple não são mais proibitivos, mas continuam altos. O modelo de entrada da nova linha de portáteis, lançada na terça-feira retrasada, por exemplo, custa US$ 999. No Brasil, como todas as versões da maçã são importadas, diante da instabilidade do dólar, pode-se esperar uma remarcação nos preços dos Macs. COMPATIBILIDADE - É verdade que, com a adoção dos chips Intel a partir de 2006, o Windows pôde, enfim, rodar nos Macs. A medida resolveu em parte o problema da compatibilidade de programas. Não existe ou não gostou da versão para o Mac OS X do software? Rode o Windows pelo BootCamp e lá está o velho e conhecido desktop. Mas qual a vantagem de investir em um Mac para continuar lidando com o Windows?