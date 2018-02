Aviva promete US$820 mi para projetos de infraestrutura no Reino Unido

A empresa disse nesta quinta-feira que seu compromisso segue o acordo sobre os novos requisitos europeus de capital para seguradoras, que se revelaram menos onerosos do que se temia inicialmente, liberando mais dinheiro para investimento.

"Como consequência direta do recente acordo de Solvência II, nós agora temos as bases políticas e regulatórias para investir na infraestrutura do país", disse o presidente-executivo da Aviva, Mark Wilson.

"O governo reconhece que não podemos construir sobre terreno incerto e é essencial que governo, reguladores e a UE trabalhem em conjunto".

O governo do Reino Unido revelou, no começo de dezembro, planos para que seis seguradoras, incluindo a Aviva, invistam 25 bilhões de libras em projetos de transporte e energia como parte de um plano nacional de infraestrutura para reanimar o crescimento econômico.

(Por Chris Vellacott)