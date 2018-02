Avó acorrenta neto de 9 anos para evitar travessuras Um menino de 9 anos, acorrentado pela avó e preso junto a pé da cama, foi solto por policiais militares da 3ª Companhia do 51º Batalhão do Interior (BPM/I), por volta das 18h de ontem, no interior da casa dela no bairro Jardim Progresso, em Ribeirão Preto, interior paulista. Uma denúncia levou os policiais até o imóvel.