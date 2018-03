Avô de Isabella prepara dossiê sobre investigação O avô da menina Isabella, Antônio Nardoni, divulgará na próxima semana um dossiê com supostas irregularidades nas investigações do crime feitas pela polícia e pela perícia de São Paulo. A informação foi dada por ele mesmo, ao chegar ao Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo, onde será ouvido junto com 12 testemunhas de defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pai e madrasta da criança e acusados do crime. No dossiê, Antônio criticará a "falta de isenção" da delegada Renata Helena Pontes, que conduziu o inquérito, e as afirmações feitas pelos peritos à Justiça, que não constavam nos laudos. "Vamos provar à população que há irregularidades desde o início do caso", disse. "Cansei de mentira." Ele dirá ainda que Alexandre e Anna Carolina foram interrogados e indiciados pela polícia sem que os investigadores tivessem os laudos da perícia em mãos. "Os laudos não mostram sangue nem vômito. Não provam nada." Isabella foi esganada e arremessada pela janela do apartamento do pai e da madrasta, no 6º andar, em 29 de março. Alexandre e Anna Carolina Jatobá são os acusados pelo homicídio e estão presos. Eles alegam inocência e seus advogados argumentam que uma terceira pessoa pode ter entrado no apartamento do casal e cometido o crime. No início da tarde, o juiz do 2º Tribunal do Júri, Maurício Fossen, começou a tomar o depoimento do policial militar Valter Santos da Silva.