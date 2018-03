Ayrton Senna é desbloqueada após acidente com carreta A alça de acesso da Rodovia Ayrton Senna que estava interditada por conta de um acidente com uma carreta foi desbloqueada, na altura do km 25 no sentido interior, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). O acidente ocorreu na região de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Ninguém ficou ferido. O problema causou uma lentidão de três quilômetros, entre às 6h e às 9h30. Às 11h15, o tráfego fluía normalmente, segundo o DER.