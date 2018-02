Azarão vence 'American Idol' em final que teve quase 100 milhões de votos

O estudante Kris Allen venceu a oitava edição do popular concurso de calouros American Idol, dos Estados Unidos. Segundo o apresentador, Ryan Seacrest, o programa recebeu "quase 100 milhões" de votos na final do concurso, que foi ao ar na quarta-feira.

O número exato não foi divulgado. Na edição do ano passado, o programa recebeu 97,5 milhões de votos.

O jovem de 23 anos do Estado de Arkansas, derrotou Adam Lambert, de 27 anos, que era favorito para vencer a competição.

"Me desculpem, eu nem sei o que sentir agora. Isso é louco", disse ele, após a vitória. Allen parecia não acreditar no resultado.

Entre as músicas cantadas por Allen estavam os clássicos Ain't no Sunshine, de Bill Withers, e What's Going On, de Marvin Gaye.

Favoritismo

Lambert era considerado favorito desde as primeiras fases do concurso, quando recebeu elogios dos jurados por sua voz potente e dramática.

Apesar do favoritismo, Lambert não se mostrou abalado pela derrota.

"Para mim, o que importa não é o que aconteceu hoje à noite, é o que acontecerá amanhã", disse ele.

Durante a final, que durou duas horas, Lambert cantou ao lado do conjunto Kiss, e Allen apresentou-se com Keith Urban. Depois ambos cantaram We are the Champions, ao lado do conjunto Queen.

O programa também teve apresentações de Black Eyed Peas, Cyndi Lauper, Carlos Santana e Rod Stewart.

A final deste ano foi semelhante à da edição do ano passado do American Idol, quando David Cook venceu David Archuleta, que havia recebido elogios eloquentes do jurado Simon Cowell.

A derrota no American Idol não é necessariamente um impedimento nas carreiras dos cantores. Os músicos Chris Daughtry e Jennifer Hudson , que não ficaram nem entre os finalistas em edições anteriores do programa, lançaram carreiras de sucesso. Hudson chegou até a participar de um filme e a ganhar um Oscar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.